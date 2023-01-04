Актёры фильма «Ромео и Джульетта» 1968 года обвинили кинокомпанию Paramount в сексуальной эксплуатации

Исполнители главных ролей фильма «Ромео и Джульетта» подали судебный иск на 500 миллионов долларов против американской кинокомпании Paramount .

Согласно этому документу, компания сексуально эксплуатировала Леонарда Уайтинга и Оливию Хасси, которым во время съёмок ленты было всего 16 и 15 лет.

Как утверждается, покойный режиссёр Франко Дзеффирелли пообещал, что в картине не будет откровенных сцен. Но в итоге он призвал Уайтинга и Хасси сняться обнажёнными. Он заверил подростков, что снимут их в кадре таким образом, что телезрители не увидят голые тела. При этом обнажённые дети все же попали в фильм.

Уайтинг и Хасси утверждают, что произошедшее в далеком 1968 году принесло им сильные душевные страдания и сказалось на трудоустройстве.