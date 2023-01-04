Актриса Татьяна Кравченко впервые не приехала на свой спектакль

Народная актриса РФ Татьяна Кравченко впервые сегодня не приехала на свой спектакль в Санкт-Петербурге. На сцене артистку заменила Зоя Буряк. Зрители не заметили подмены.

Звезда телесериала «Сваты» должна была сыграть антрепризу «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы», которая состоялась в Дворце искусств. Но приехать в Петербург любимая многими актриса не смогла.

По данным МК, Татьяна сильно переживала смерть Руслана Хасбулатова, что могло стать причиной неожиданного недуга. Коллеги Кравченко говорят, ее с политиком связывало давнее знакомство.

Все попытки журналистов МК связаться с пропавшей звездой вплоть до начала действия провалились. В последний момент Татьяну заменила Буряк.

Отмечается также, что все билеты на антрепризу в зале Дворца искусств на 2500 мест были проданы. Цена стартовала от 1000 до 4000 рублей.