Чебурашку признали оккупантом и гибридным оружием России на Украине

Гибридным оружием России на Украине признали Чебурашку. По всей видимости, фильмом заинтересовались украинские дети, что беспокоит украинское общество. Об этом пишет издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

Плакаты, на которых Чебурашка был назван оккупантом, размещены на фоне успешного проката в РФ фильма «Чебурашка» во многих школах.