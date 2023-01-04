Евгений Плющенко зажег со своей ученицей в рамках своего новогоднего шоу

Евгений Плющенко представил обновленную версию новогоднего шоу «Лебединое озеро» в Петербурге. Состав участников изменился, что помогло привлечь новую аудиторию. Хедлайнерами являлись Александра Трусова в роли Черного лебедя и Марк Кондратюк в роли Черного мага.

Само шоу получилось очень красочным и ярким, поэтому неудивительно, что на премьере был ажиотаж. Собрался практически весь Ледовый дворец, были свободны лишь несколько мест в различных секторах. Одним из завораживающих моментов стала сцена о маленьком принце. В целом, у него было много сольных номеров. Очевидно, что многие зрители пришли посмотреть именно на известного фигуриста.

Отдельно нужно выделить 16-летню Софью Муравьеву, которая в постановке сыграла Белого лебедя. Она ничего не взяла от балетной партитуры, но четко, точно передала этот образ. А их невероятный тандем с Плющенко казался чуть странным, поскольку нужно было сыграть любовь, однако в голове оставался образ ученицы и наставника.



