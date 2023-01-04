Савичева заявила о предательстве Фадеева: «Я была раздавлена»

Юлия Савичева недавно призналась, что она лишь недавно смогла восстановить близкие отношения с Максимом Фадеевым. Также артистка впервые рассказала о предательстве продюсера.

С юного возраста певица воспринимала Фадеева как своего «второго отца». Однако в 2018 году между ними произошла ссора, после которой знаменитости прекратили общение.

Юлия поделилась воспоминаниями, как тяжело воспринимала уход из продюсерского центра. Макс тогда принял решение прервать работу с Савычевой, заодно лишил авторских прав на песни. После этого исполнительница осталась ни с чем.

Полгода звезда была раздавлена и не могла взять себя в руки. После этого она отыскала трек «Сияй», который дал толчок к возврату к музыкальной карьере. В этот же период Савичева возобновила общение с Фадеевым. Сейчас отношения продюсера и певицы хорошие, и сладкоголосая красотка может вновь петь свои песни.