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«Колян, прости»: в Сети поклоники извиняются перед Наумовым, которого обвинили в поддержке Украины

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«Колян, прости»: в Сети поклоники извиняются перед Наумовым, которого обвинили в поддержке Украины
Знаменитости
Фото из открытых источников

На днях знаменитый актер, бывший участник КВН Николай Наумов попал в неприятную историю. Российские поклонники обвинили артиста в том, что он заставил певца Олега Газманова на концерте в ОАЭ признаться в поддержке Украины.

Скандальная ситуация произошла на одном из новогодних корпоративов в Дубае. Позже выяснилось, что это был зритель, некий Александр, внешне очень сильно похожий на Николая.

Однако Наумов с юмором отнесся к данной ситуации. Он поспешил опровергнуть все домыслы вокруг себя. Актер записал видеоролик на фоне заснеженной природы, передав привет из "теплого Дубая".

Фанаты начали извиняться перед артистом.

"Колян, прости! С болью в сердце думали, что ты вступился за Украину. Оказалось, что нет. Ты наш пацан. Спал камень с сердца", — написал интернет-пользователь.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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