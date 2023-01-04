Королева призналась, что обращалась к астрологу в попытках сохранить брак с Николаевым

Многие годы Игорь Николаев и Наташа Королева казались счастливой парой. В 2001 году супруги решили развестись. Артистка тогда не находила себе места и даже обратилась за помощью к астрологу.
«Когда рушился первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу. Это был первый такой эксперимент. Хотела все сохранить, мне сделали прогноз и сказали, что это невозможно. Очень много из того, что мне рассказали, исполнилось. Когда вышла, были сильные эмоции, не хотела в это верить, однако затем сама жизнь показала, что может быть все», —рассказала Наташа.
Королева также призналась, что Николаев завел на стороне интрижку. Для исполнительницы это было большим потрясением, но она дала время мужу разобраться в своих чувствах.
«Предательство состоялось, а решение принимал он. Его нелегкая попутала. Это был трудный год в моей жизни, непростой, однако я благодарна за это. Он сделал меня еще сильнее, снял розовые очки. Пора уже к 27 годам их снять», — говорила певица.
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