Королева призналась, что обращалась к астрологу в попытках сохранить брак с Николаевым

Многие годы Игорь Николаев и Наташа Королева казались счастливой парой. В 2001 году супруги решили развестись. Артистка тогда не находила себе места и даже обратилась за помощью к астрологу.

«Когда рушился первый брак, подруга посоветовала обратиться к астрологу. Это был первый такой эксперимент. Хотела все сохранить, мне сделали прогноз и сказали, что это невозможно. Очень много из того, что мне рассказали, исполнилось. Когда вышла, были сильные эмоции, не хотела в это верить, однако затем сама жизнь показала, что может быть все», —рассказала Наташа.