Липецкие власти проверяют местный канал из-за выступления Пугачевой в новогоднюю ночь

Жителей Липецкой области возмутило то, что в новогоднюю ночь сбежавшая из РФ Алла Борисовна появилась на телеканалах, где пела про миллионы роз на концерте в честь композитора из Латвии Раймонда Паулса. Об этом пишет Telegram-канал "SHOT".

Сейчас действия руководства местного канала проверяют в Управлении информполитики Липецкой области. Руководство "Липецктайма" проинформировало, что такой контент им предоставили в Национальном телевизионном синдикате, а сами они никак не могли повлиять на данную ситуацию.

"Этот контент кроме нас получили десятки региональных каналов. Согласно договору, у нас не было возможности перемонтажа закупленного ранее материала. Медиахолдинг "Липецкое время" патриотичный.

Хотим добавить, что в новогодние праздники в сетке телеканала должен выходить фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", но мы его решили убрать, поскольку в нем исполняет песни Алла Пугачева".