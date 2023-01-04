Аллегрова презентовала новую песню «Возвращайтесь домой, мальчики» об участниках спецоперации

Советская и российская эстрадная певица Ирина Аллегрова неоднократно высказывалась в поддержку проведения специальной военной операции. Но одними лишь патриотическими словами «шальная императрица», похоже, решила не ограничиваться.

На днях 70-летняя исполнительница сообщила, что выпустила новую песню «Возвращайтесь домой, мальчики». Композиция посвящена участникам СВО на Украине. Российских солдат в треке артистка назвала «защитниками родины».

Звезда напомнила бойцам, что их возвращения домой ждет вся семья и «просит помощи у ангелов», чтобы те «уберегли» военнослужащих от бед.

Стоит добавить, что автором хита Аллегровой, который она любит называть «Молитвой», стал Олег Тян. Он в мире российского шоу-бизнеса не слишком известная личность. Композитор одно время сам пытался пробиться на большую сцену, приняв участие в одном из телепроектов. Но больших успехов так и не достиг.

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