Меладзе заявил, что сильно страдает из-за конфликта на Украине

Валерий Меладзе отреагировал на скандал, который возник после того, как ответил на проукраинское приветствие во время новогоднего концерта в Дубае. В своем блоге в соцсети артист написал, что он страдает из-за конфликта на Украине.

Как подчеркнул певец, ему дороги обе страны, оба народа, сейчас сражающиеся на поле боя. Поэтому он последние 10 месяцев испытывает сильную боль. Меладзе также выразил надежду, что скоро «антагонизм прекратится». Он лично ради этого готов «все силы отдать».

Люди, хочу чтоб вы услышали меня, чтоб поняли мои слова. Уже 10 месяцев, как многие люди, живу с ощущением горя, тяжести. Так вышло, что у горячо любимых народов конфликт, в котором люди гибнут. Я не хочу и не могу никого ненавидеть, не пытаюсь кому-либо угодить. Я лишь мечтаю о том, чтобы этот антагонизм поскорее прекратился, а между близкими народами снова установилось согласие. Ради этого готов отдать все свои силы, — написал певец.

Стоит подчеркнуть, что менее чем за один час публикация Меладзе набрала более 20 тысяч лайков. Комментарии под ней отключены.