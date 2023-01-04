Олеся Шигина назвала честью для режиссера снимать киноленту о военной спецоперации на Украине

3 января 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в кинотеатрах страны нужно показывать больше патриотических фильмов, посвященных специальной военной операции (СВО) на Украине.

В мире отечественного кинематографа сразу же заговорили о том, кто может отснять документальную картину. Режиссер Олеся Шигина поделилась мнением о важности выбора профессионала в данном вопросе.

Главное — не просто снимать, нужно сердцем снимать, тщательно отбирать всех, кто имеет право, кому будет за честь снимать героев.

Также Шигина отметила важность съемок таких проектов, ведь главное, что существует сейчас сейчас в жизни россиян - это спецоперация.

По ее словам, лучшие мужчины защищают границы России ради благополучия жен и детей, отстаивая целостность страны, которую хотят разрушить.

Лучшие мужчины рискуют собой, каждый день гибнут, получают ранения, чтобы мы, вот так как мои дети около меня радуются жизни, вот ради этого там. Поэтому нужно снимать.