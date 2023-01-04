Певец Филипп Киркоров предстал на публике в блестящем наряде Снежной королевы

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров во всем блеске в новогодние дни красуется на сцене. Артист занят в музыкальной сказке «Ночь счастливых надежд», где сыграл одну из главных ролей.

Перед публикой Филипп Бедросович, как и положено, появился в красивом ярком наряде. Как выяснилось, в мюзикле Киркоров играет роль графа. Хотя многим показалось, что певец был облачен в одежду Снежной королевы.

«2.01.2023 состоялась премьера музыкального спектакля «Ночь счастливых надежд», где играю одну из главных ролей, исполняя композицию «Лунный гость», - написал певец в своем блоге.

«До 5 января состоится показ новогодней истории, которая рассказывает о счастливой семье. В преддверии Нового года она спешит на праздник, но по воле судьбы оказывается в старинном особняке. Наступает ночь, начинаются разные приключения!» - рассказал он подробности о мюзикле.