Певица из России Анита Цой призвала телеведущую Ольгу Бузову срочно выходить замуж

Ольга Бузова неоднократно говорила о том, что для полного счастья ей нужен муж и дети. Все остальное у нее есть. Но пока что достойного избранника поющая телеведущая до сих пор так и не встретила.

Анита Цой тонко намекнула своей коллеге по сцене, что ей нужно поторопиться, ведь артистка уже далеко не девочка.

Оля, меня послушай. В сорок лет — старая бабка, никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока есть молодость, кайф! Выходи срочно замуж!

Певица также подчеркнула, что Ольга пока просто не может остановиться, поскольку очень амбициозна. Для артиста такая черта является прекрасной, а для женщины это не наилучшее качество.

Главное, это не пропустить момент. Наши все достижения и заработки — мишура. Перед Богом, когда наступит самый главный момент в конце жизни, мы равны. В этот момент ничего никому будет не нужно.