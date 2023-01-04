Певица Слава призналась, что не имеет сил праздновать день рождения дочери

В среду, 4 января 2023 года, свой день рождения отмечает дочь популярной исполнительницы Славы Александра Морозова. Девушка решила пойти по стопам звездной матери и становиться певицей. А сегодня начинающая артистка окружила себя близкими и родными людьми, чтобы отметить 24-летие.

Виновница торжества уточнила, что она не планирует устраивать каких-либо пышных празднований. Александра призналась, что будет отмечать свой очередной день рождения в узком кругу самых близких людей. Вскоре по социальным сетям Морозовой и её матери стало понятно, что говорила она правду.

В то же время Слава написала, что в настоящее время у нее нет ни сил, ни настроения развлекаться. Певица, которая недавно объявила о расставании со своим супругом-бизнесменом, отметила, что она чувствует себя безумно уставшей, особенно на фоне новогодних праздников и произошедших неприятных событий.