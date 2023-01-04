Покинувшая Россию примадонна Алла Пугачева не получает деньги от песни «Любовь, похожая на сон»

Этот номер подтолкнул поклонников на мысль, что таким образом Пугачева вернулась на отечественное ТВ, несмотря на резкие заявления. Но исполнять трек, оказывается, может не только Алла Борисовна, поскольку все права на песню принадлежат композитору Игорю Николаеву, а также поэтессе Валерии Горбачевой.