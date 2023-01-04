Прилепин раскритиковал Первый канал за «пошлый юмор» на фоне траура в Макеевке

Захар Прилепин, знаменитый российский писатель и публицист, опубликовал новый пост на личной странице в соцсетях. Общественный деятель прошелся по руководству Первого канала. Он недоволен тем, что в день трагического происшествия в Макеевке телеканал развлекал россиян «пошлым юмором».

Публицист в весьма грубой форме раскритиковал федеральный канал за юмористическую передачу «Подкаст.лаб» на фоне траура. Именно эта программа в эфирной сетке пришла на смену патриотической передаче «Своих». По мнению Прилепина, анекдоты, которые прозвучали в эфире, являются недопустимыми и просто омерзительными.

«Лично я считаю, что Первый канал должен был извиниться перед своей аудиторией за анекдоты, за омерзительные, пошлые сами по себе, а еще категорически неуместные в этот трагический день», - пишет журналист.



Захар даже предложил запретить новое шоу на Первом. Он полагает, что сейчас на российском ТВ происходит настоящая катастрофа, которую нужно предотвратить, пока не поздно.



