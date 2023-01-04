Примадонна Алла Пугачева возмутила жителей России своим рассказом о встрече Нового года

Певица Алла Борисовна Пугачева возмутила жителей России своим недавним рассказом о встрече Нового года. Примадонна отметила праздники за рубежом, в Израиле, несмотря на слухи о том, что к новогодним праздникам она вернется в РФ.

Несмотря на сплетни о возвращении на родину, Пугачева встретила Новый год-2023 в Израиле вместе со своим супругом и двумя детьми. В этом году публичных поздравлений Народная артистка не делала, но в Сети появился видеоролик. В кадре Примадонна порассуждала о счастье.

Всем своим видом исполнительница показала, что она безумно счастлива вдали от родной страны, поклонников и коллег. Такая позиция исполнительницы разочаровала фанатов. Многие интернет-подписчики Аллы Борисовной начали негативно высказываться в ее адрес, о чем говорят многочисленные комментарии под видео в ее микроблоге.