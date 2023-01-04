Режиссер Резникович заявил, что уходит из Театра имени Леси Украинки «не по своей воле»

Украинский режиссер Михаил Резникович заявил, что «не по своей воле» покинул Театр имени Леси Украинки. Как заявил он, что против него выступали министр культуры Александр Ткаченко, а также актер Кирилл Кашликов, пишут РИА Новости.

«Я ушел не по своей воле из театра. Делал все от меня зависящее, чтобы принимать дальше участие в творческом движении», —отметил Резникович.

До этого театральный режиссер также заявил, что он предложение Ткаченко отказаться от звания худрука театра воспринял как «пощечину, оскорбление». Главным виновником он считает Кирилла Кашликова, поскольку «у министра могли быть административные мотивы».

Напомним, в марте минувшего года Резникович после начала СВО на Украине переименовал Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки, он убрал слово «русской».