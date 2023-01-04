Россиянка Екатерина прожила 30 лет в Италии и возвратилась в Тюмень из-за чувства патриотизма

Россиянка Екатерина 30 лет жила под Миланом (недалеко от Бергамо), где руководила балетной школой. После начала спецоперации женщина решила продать квартиру в Италии, из-за патриотических соображений возвратилась в Тюмень. Там она устроилась в местный ДК.

У меня личные мотивы были уехать. Мой брат женился на уроженке Донецка и переехал туда. В 2014 году вместе со своим племянником защищал Донбасс. В Мариуполе его взяли в плен, он там провел девять месяцев. Мы отправили президенту письмо и брата обменяли. Но здоровье он подорвал, а в январе скончался. Понимаете, почему решила быть со своей родиной в трудное время?

По словам Екатерины, итальянцы – очень добрый народ, и никто ее там не обижал. Лишь в академии танца, с которой женщина работала, 24 февраля отправили аудиосообщение, что прекращают сотрудничество.

Также россиянка продала за рубежом квартиру, однако денег не получила. Банк заблокировал ее счет, куда перевел деньги покупатель. Хорошо, что нашлись добрые люди, которые помогли перевезти вещи в Россию из Италии, несмотря на санкции.