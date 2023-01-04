Российская актриса Агата Муцениеце проинформировала о тяжелой беременности двойней

Известная актриса Агата Муцениеце своим многочисленным поклонникам в социальных сетях рассказала о ночном кошмаре. Звезде телесериала «Закрытая школа» приснилось, что она вновь беременна.

Во сне артистке театра и кино узнала, что она скоро родит двойню. Правда, пополнение в семье омрачила одна проблема. По словам Агаты, во сне было «много заморочек».

Один из них был уже большой, должен родиться, а второму — месяцев пять. Вот так. Я думала: «как родить мне одного, не повредив второго?»

Муцениеце также попыталась вспомнить, чем закончился странный сон. Звезде показалось, что первого ребенка спасти не удалось. Интересно, что эксперты по-разному трактуют сны о беременности. Одни специалисты обещают женщинам положительные события, а другие — несчастья.