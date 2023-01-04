Садальский: Президент РФ Владимир Путин разделяет людей на три категории

Станислав Садальский пересказал то, что услышал когда-то от экс-губернатора Петербурга Анатолия Собчака о Владимире Путине и о том, как действующий президент РФ дифференцирует людей на три категории.

В беседе с Вячеславом Манучаровым для его передачи "Эмпатия Манучи", заслуженный артист РСФСР обратил внимание собеседника на то, что они беседуют в том самом ресторане, в котором любили отдыхать экс-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак вместе с его близким соратником Владимиром Путиным.

С семьей Собчака актер хорошо общался, и даже дружил. Станислав пересказал собеседнику то, что в свое время услышал от Анатолия Александровича про Владимира Владимировича. По словам Садальского, Путин разделяет людей на три категории: враг, предатель, друг. С врагом нужно общаться, с врагом нужно договариваться. Предателя нужно уничтожить. А другу - всегда помогать, говорит артист.