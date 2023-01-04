Сергей Кузнецов в предсмертном интервью рассказал о прощальной встрече с артистом Юрием Шатуновым

Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в
Особенности и симптомы свиного гриппа H1N1 в Свердловской области назвали врачи. По словам докторов, пневмония при гриппе протекает тяжелее, чем при
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Посетители кинотеатров в Москве, Петербурге и других российских городах шокированы завышенными ценами на билеты на кинофильм «Аватар: Путь воды». В
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Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция
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