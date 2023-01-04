Сергей Кузнецов в предсмертном интервью рассказал о прощальной встрече с артистом Юрием Шатуновым

23 июня 2022 года скончался Юрий Шатунов. Через четыре месяца скончался основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов.

Шатунов считал своим долгом всегда помогать Кузнецову. Певец переживал наставнике, который много лет выпивал и страдал от проблем со здоровьем.

В последнем своем интервью композитор не признался, что он болен алкоголизмом. «Я не употребляю, пью только на ночь», — говорил Сергей. Но этого хватило для того, чтобы получить цирроз печени.

Но Кузнецов в предсмертной беседе также рассказал о прощальной встрече с Юрой, после которой они больше не виделись. Тогда артист выступал с концертом в его городе. «Наверное, это было два года назад. Встреча прошла нормально. Я к нему приехал, он работал», — поделился Сергей.

Композитор всегда переживал о своем младшем друге. Кузнецов даже предчувствовал неладное перед смертью Шатунова. В передаче «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» он рассказал о мистической истории. «За два дня до смерти Юры я потерял крестик. Такого у меня не было никогда», — вспоминал он.