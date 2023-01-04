Снегопады есть, а техники нет. Минимальное количество спецмашин не справляется с обильными осадками в Петербурге

Заместитель министра информации ДНР (Донецкой Народной Республики) Даниил Безсонов подтвердил сообщения об ударе по зданию ПТУ в Макеевке в
Военные из Самарской области получили травмы, которые несовместимы с жизнью, во время обстрела в Макеевке (Донецкая область). Рассказываем, как можно
Россия находится сейчас «в полном цуцванге», утверждает милитари-блогер Стрелков. Пока некоторые военные эксперты на страницах СМИ продолжают
Минувший год порадовал множеством хороших сериалов. Из-за санкций особой популярностью пользовались отечественные, азиатские и турецкие сериалы.
В Сети развернулась жаркая дискуссия о персонажах из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». И если с главными героями новогодней комедии
Канал НТВ подвел итоги третьего сезона вокального шоу "Суперстар!". Победительницей проекта стала 64-летняя Ольга Зарубина. Советскому слушателю она
Способа эффективно и быстро избавиться от похмелья нет, однако облегчить симптомы можно. Об этом рассказал психиатр-нарколог Валентин Скрябин. По
Правительство РФ может проверить компанию АО «НПО Спецматериалов» на предмет расходования бюджетных денег на нужды СВО. Организация выступала
Потеря Санкт-Петербургом уникального исторического облика является одной из самых острых проблем. Не исключено, что в новом году печальная тенденция
В британском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что компании государства с началом этого года прекращают покупать в России сжиженный природный
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle