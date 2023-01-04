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Снегопады есть, а техники нет. Минимальное количество спецмашин не справляется с обильными осадками в Петербурге

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Снегопады есть, а техники нет. Минимальное количество спецмашин не справляется с обильными осадками в Петербурге
Санкт-Петербург
Фото: t.me/Vosstaniya_Square

В связи с продолжающимися снегопадами утром среды улицы и дороги Санкт-Петербурга вновь оказались занесены снегом. Несмотря на прогнозы синоптиков об ухудшении погодных условий, профильные ведомства Смольного не организовали вывод на линию необходимого количества уборочной техники.

Погоду в Северной столице продолжает формировать циклон Magdalene. Как сообщали ранее метеорологи, снегопады продлятся как минимум два дня, а к концу недели температура воздуха опустится до минус 15-20 градусов. Несмотря на обильные осадки, уже вечером вторника на улицах Петербурга практически не было специализированной техники. 

По информации, опубликованной на карте Комитета по благоустройству, после 19:00 3 января на линии работало менее 90 снегоуборочных машин. При этом на Невском проспекте – всего четыре единицы спецтехники, на набережных Невы – две, на Кирочной и Шпалерной улицах, набережной Мойки, улице Марата и Вознесенском проспект – по одной. На Васильевском острове на уборку вышли всего пять машин, на Петроградской стороне – всего два погрузчика, а на Выборгской – три.

Как отмечают авторы телеграм-канала «Площадь Восстания», в очередной раз можно убедиться, насколько город действительно оказался «подготовлен» к зимнему сезону. До конца зимы еще далеко и риск того, что город окончательно окажется парализован пробками, увеличивается с каждым новым снегопадом. Но чиновники, как полагают администраторы паблика, только после того, как горожане начнут покупать песок для самостоятельной обработки улиц и дворов, вновь будут вещать про «форс-мажорные обстоятельства» и «неожиданное количество выпавших осадков».

Напомним, осенью губернатор Александр Беглов и чиновники Смольного неоднократно отчитывались о закупках дополнительных единиц спецтехники для работы зимой, однако даже во время обильных снегопадов на улицы Северной столицы выводят не более нескольких сотен машин одновременно, в то время как для качественной и эффективной уборки города требуется не менее 2 тысяч единиц техники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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