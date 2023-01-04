«StarHit» перечислил лучшие фильмы 2022 года, которые можно посмотреть на каникулах

Ушедший 2022 год был богат на разные события. В мире кино также произошло немало сенсаций, откровений, скандалов, новинок. Представляем вашему вниманию традиционную подборку 10 лучших фильмов за прошедшие 12 месяцев, которые можно посмотреть на каникулах, по версии издания «StarHit».





1. Фантастика, комедия, боевик «Все, везде и сразу.

2. Фантастика, боевик, драма «Аватар».

3. Драма «Камон, камон».

4. Драма, комедия «Треугольник печали».

5. Биография, драма «Ника».

6. Фантастика, драма «После Янга.

7. Экшн «Быстрее пули.

8. Военный боевик, драма «На западном фронте без перемен».

9. Драма, комедия «Главная роль».

10. Драма «Все прошло хорошо».