Татьяна Брухунова не подтвердила слухи о пустых залах на концертах Евгения Петросяна

Молодая жена Евгения Петросна Татьяна Брухунова почти всегда отвечает хейтерам в своих социальных сетях. Недавно возлюбленная юмориста решила заступиться в очередной раз за своего супруга.

В Сети неоднократно появлялись новости о том, что артист, которому в сентябре исполнилось 77 лет, не пользуется особой популярностью у российских зрителей. Более того, поговаривали о том, что концерты Народного артиста приходилось отменять из-за незаполненного зала.

Татьяна открыто заявила, что СМИ попытались оклеветать ее супруга. Жена Петросяна также опубликовала новые кадры из Кремлевского дворца. Бруханова таким образом хотела продемонстрировать аншлаг, который был на концерте комика. По словам женщины, на недавнее выступлении Евгения Вагановича пришло более тысячи зрителей.