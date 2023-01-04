Тяжелобольная артистка РФ Анастасия Мельникова планирует встретить Рождество в Зеленецком монастыре

Анастасия Мельникова продолжает лечение от тяжелой болезни. Она следует всем рекомендациям врачей и принимает обезболивающие. Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» призналась, что пять лет борется с серьезной болезнью. Правда, она не раскрыла диагноз, но известно, что звезда перенесла несколько операций.

Периодически артистка РФ играет в спектаклях, дает журналистам интервью, посещает телевизионные шоу. Но несмотря на это, избавиться окончательно от недуга не удается. Лечение продолжается, а актриса настроена победить тяжелую хворь. В ближайших планах Анастасии посещение религиозной общины, которая размещена в Ленинградской области.

«Хотим поехать в Зеленецкий монастырь. Если, конечно мне разрешат. Маша отвезет туда меня днем 6 января, затем поедем обратно. Нам сказали, что там есть келья, где можно переночевать. Мы ездили туда один раз летом, зимой еще не были», — говорит Мельникова.



