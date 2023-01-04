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Владимир Лёвкин о романе с певицей Оксаной Олешко: «Приворожила и оставила без трусов»

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Владимир Лёвкин о романе с певицей Оксаной Олешко: «Приворожила и оставила без трусов»
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Фото из открытых источников

Экс-участник популярной группы «На-На» Владимир Лёвкин был когда-то женат на экс-солистке Hi-Fi Оксане Олешко. Ради певицы музыкант пошел на большие жертвы, а в итоге остался ни с чем. Бывшие коллеги Лёвкина уверены, что появление Оксаны не самым лучшим образом сказалось на исполнителе.

Они считают, что возлюбленная Владимира посещала китайский центр, заказывала зелья для приворота избранника.

«Он ходил как заколдованный, как робот», – заявил экс-директор группы «На-На» Юрий Назаров в передаче «Хватит слухов!» на канале ТВЦ.

Бари Алибасов, который сотрудничал много лет с Лёвкиным, также заверил, что Олешко оставила певца «без гроша в кармане».

«Она все забрала, что у него было, вплоть до трусов, да и те утащила! Когда ушла, Володя сильно рыдал. Я поехал успокаивать его тогда», – вспоминает Бари.

Алибасов добавил, что артистка забрала у него буквально всё.

Отметим, сейчас проживает вместе с третьей женой. Вместе с Марией Ичетовкиной он воспитывает дочку Нику.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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