Второй сезон сериала «Уэнсдэй» могут транслировать на другой платформе вместо Netflix

Первый сезон популярного телесериала «Венсди» / «Уэнсдэй» (Wednesday) от кинорежиссера Тима Бёртона является настоящим хитом на Netflix. Он уже набрал более 400 миллионов часов за неделю после премьеры на стриминговом сервисе.

Однако существует вероятность того, что будущий сезон может транслировать другая платформа, пишет Independent. Журналисты издания считают, что успех фильма гарантирует его продление, но на Netflix он не выйдет. Связано это с тем, что в 2022 году компания Metro-Goldwyn-Mayer заключила соглашение с Амазон (Amazon) о слиянии корпораций. MGM владеет правами на производство сериала «Уэнсдэй». Поэтому показ второго сезона может проходить на другой платформе.

Впрочем, не нужно исключать, что между MGM, Netflix, Amazon будет заключено соглашение, а сериал продолжат транслировать на Netflix.

Добавим, в настоящее время нет подтверждений касательно продления «Уэнсдэй», но по данным источников, уже началась подготовка к производству первых эпизодов второго сезона.