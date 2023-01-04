Жену генерала Колотовкина преследуют боты после ее речи на траурном митинге

Екатерина Колотовкина, жена генерала, рассказала о преследованиях в telegram-канале и других соцсетях. Атака на группу произошла после ее речи на траурном митинге.

«Мою речь разнесли по всем украинским пабликам. Чат мой сейчас одолевают боты. Все написали о моей шубе. Подчеркнули, что я супруга генерала. Шуба не показатель достатка, мы живем в России. Зимой хожу в шубе, валенках, платке, ведь тепло», — написала Екатерина.

Женщина добавила, что гордится своей семьей:

«Да, жена генерала, и безмерно горжусь этим. Два моих брата — сержанты. У меня есть трое детей. Старший уже рвется к отцу на фронт, ведь настоящий патриот. Быть генеральским сыном для него честь. Далеко не все могут понять».

Напомним, траурный митинг прошел вчера, 3 января 2022, на площади Славы. Люди собрались у Вечного огня у «Скорбящей Матери-Родины». Колотовкина выступила с речью. Она поддержала семьи погибших, признавшись, что попросила мужа отомстить за содеянное.