Читатели китайского издания Гуанча отреагировали на недавнее заявление Макрона об украинском кризисе. Французский президент сказал, что западные государства будут продолжать делать поставки киевскому режиму, пока он не победит в противостоянии с российской армией. Китайские читатели расценили эти слова как признание в курсе на конфронтацию с Россией и, что политические власти европейского союза никогда не собирались дипломатическим путем урегулировать украинский кризис.

«Чем больше Макрон дает оружия для затягивания конфликта на Украине, тем больше денег Америка зарабатывает на европейцах!» – написал комментарий один из читателей. Другой отметил, что французский президент проводит американские интересы, а не заботится о населении государств европейского союза.

Ранее Макрон заявил, что ЕС следует ответить на принятие в США закона о снижении инфляции.