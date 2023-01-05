Американские дипломаты в РФ выпустили обращение к россиянам

Дипломатические представители американского государства в Российской Федерации выпустили обращение к населению страны. Его текст, а также соответствующая видеозапись опубликованы в социальной сети Twitter на аккаунте посольства США в России сегодня, 5 января.

Американские дипломаты, обращаясь к россиянам, отметили, что в разные исторические эпохи между двумя государствами часто были напряженные и непростые отношения. Однако, подчеркнули они, при этом представители политических властей России и США каждый раз прикладывали усилия к выстраиванию диалога и достижению договоренностей по сложным вопросам международной политики.

Дипломаты также считают, что уобе страны близки в разных отношениях, например, они полагают, что у них есть общее в культуре.