Актриса Comedy Women Екатерина Варнава появилась на людях с короткими волосами

Екатерина Варнава удивила, и даже шокировала своих поклонников кардинальными переменами во внешности. Актриса опубликовала в социальной сети новый видеоролик, на котором она вместо шикарных локонов продемонстрировала короткую стрижку и непривлекательный цвет волос.

Катя сразу же решила пояснить, что все это не по-настоящему.

«Вот такая у меня сейчас интересная стрижка. Могла быть. Но это парик», - призналась Варнава.

Также артистка продемонстрировала своим подписчикам фирменные танцы. Танцевала актриса в халате нараспашку, белой футболке и спортивных штанах. На снимке, опубликованном после ролика, красовались Никита Кукушкин и Александр Гудков в костюмах чертей. Поэтому можно предположить, что звезда Comedy Women приняла участие в новом проекте вместе с коллегами-комиками.

Кстати, не все фанаты поклонники поняли, что это парик, поэтому принялись просить ее вернуть прежний образ.