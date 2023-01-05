Альбине Джанабаевой досталось из-за мужа Валерия Меладзе

Бывшая участница женской поп-группы "Виагра", жена певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева оказалась втянута в громкий скандал, который на днях разгорелся вокруг артиста.

Знаменитый лозунг в поддержку Украины, сказанный певцом на новогоднем концерте в Дубае, аукнулась и артистке. В социальной сети Альбина уже несколько месяцев не делает никаких публикаций. Но возмущенные граждане, заявляющие о своей патриотической гражданской позиции, не поленились отыскать страницу селебрити и завалить ее старые фото и посты гневными комментариями. Джанабаева пока что на слова злопыхателей не отвечает. Поэтому публике остается лишь догадываться, будут ли дальше звездные супруги проживать в РФ, в частности, в Москве, где у них есть шикарный особняк. Добавим, что сам Меладзе оправдался за свои слова, однако на этом история не закончится. Артист, несмотря на все оправдания, по прежнему является объектом ожесточённой критики в РФ не только со стороны фанатов, но и со стороны политиков и чиновников.