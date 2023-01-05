Американский ремейк «Иронии судьбы» попал в ТОП-10 фильмов в почти 100 странах мира

Американский ремейк фильма «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова, по сведениям сервиса FlixPatrol, попал в ТОП-10 в почти 100 странах мира.

Кинокартина «Ирония судьбы в Голливуде» режиссера Марюса Вайсберга в главных ролях с Мэделин Петш, Эммой Робертс, Томасом Манном 3 января 2023 года стало самой популярной лентой на стриминговой платформе Amazon Prime Video во всем мире миру. По информации на 4 января 2023 года она заняла заслуженную вторую строчку в рейтинге.

Всего за минувшую неделю «Ирония судьбы в Голливуде» побывала в ТОП-10 Prime Video в 87 странах, включая Багамские острова, Америку, Бразилию, Египет, Хорватию, Германию, Исландию, Малави, Ливан, Швецию, Зимбабве.

«Ирония судьбы в Голливуде» осовременила сюжет новогоднего фильма Эльдара Рязанова. События разворачиваются в США, где герои мелодрамы проживают в похожих домах в Бостоне.