Галкин произнес известный украинский лозунг на своем концерте в Дубае

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом в России по решению Минюста) продолжает гастролировать по миру, чтобы заработать денег и обеспечить семью. В преддверии новогодних и рождественских праздников стендап-комик выступил в Дубае.

Во время концерта юморист поддержал Украину известным лозунгом. Артист, видимо, решил повторить поступок певца Валерия Меладзе. Во время выступления зрители крикнули "Слава Украине". Галкин, услышав эту фразу, решил ее закончить. "Героям Слава", - ответил он. Слова Маскима вызвали бурю эмоций у зрителей.

Фрагмент из выступления мужа Пугачевой был опубликован в одном из Telegram-каналов.

Напомним, Максим Галкин* покинул территорию России сразу же после начала спецоперации. Юморист, ведущий и шоумен негативно высказывался о российских властях и армии, причем неоднократно.