Яна Чурикова: судьба Лены Терлеевой стала огромной трагедией для «Фабрики звезд-2»

«Фабрика звезд-2» открыла много знаменитостей. В их числе могла быть Лена Терлеева. Но звезда, занявшая второе место в шоу, осталась за бортом.

О Лене ведущая «Фабрики звезд» Яна Чурикова вспомнила в интервью с Игорем Николаевым. Композитор исполнил дуэтом несколько песен с Терлеевой, назвав ее одной из самых талантливых конкурсантов 2-го сезона. С ним согласилась Чурикова.

«Как по мне, одна из самых больших личных трагедий на «Фабрике звезд-2» — это Лена Терлеева», — сказала телеведущая.

Артистка запомнилась зрителю такими хитам как «Забери солнце с собой» и «Люби меня». Обе песни занимали первые строчки в музыкальных чартах и до сих пор их крутят по радио.

Первый альбом Елена выпустила в 2007 году, второй диск вышел в 2013 году. После этого ежегодно солистка выпускает только композиции. Последнее выступление Терлеевой состоялось в студии «Авторадио». Она представила публике новый трек «Зависима».