Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая стала самым популярным фильмом 2022 года

Наступил 2023 год, однако многие кинокомпании до сих пор подводят итоги уходящего 2022 года. На днях ВГТР заявила о том, что смогла назвать самый популярный отечественный фильм в 2022 году, который показали на российском телевидении.

Как пишет издание РИА Новости, анализ картин проводили среди телезрителей, чей возраст превышал 4 года. Также в данном опросе принимали участие ленты, которые транслировались на главных каналах России.

Итак, по итогам опроса выяснилось, что самой большой популярностью пользуется фильм Леонида Гайдая. Это советская комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Лента смогла набрать самое большое количество просмотров именно из-за трансляции в Новый год.

Стоит также добавить, что также за победу в минувшем году поборолись двухсерийный телевизионный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и советская лирическая комедия «Любовь и голуби».