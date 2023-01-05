Концерт иноагента Максима Галкина завершился овациями в Дубае

Российский юморист и шоумен Максим Галкин✱ (признан в России иностранным агентом), который активно гастролирует, собрал полный зал на своем последнем концерте в Дубае. Зал бурными овациями поддержал любимого артиста.

Комик провел новогодний концерт в одном из знаменитых холлов столицы Объединенных Арабских Эмиратов. Сразу же после окончания музыкального представления зрители долго бурно аплодировали шоумену. Стедап-комик в свою очередь поблагодарил аудиторию за теплый прием и поддержку.

«Спасибо, дорогие зрители в Дубае! Это было очень мощно и очень радушно!» – заявил он.

Напомним, что Галкин неоднократно осуждал СВО на территории Украины. Он вместе со своей звездной женой Аллой Пугачевой покинули РФ еще в марте 2022 года. Отправились опальные супруги в Израиль.