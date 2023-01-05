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«МедикФорум»: Специалисты назвали основные причины, разрушающие женскую психику

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«МедикФорум»: Специалисты назвали основные причины, разрушающие женскую психику
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Фото из открытых источников

Согласно последним исследованиям, каждая восьмая женщина в течение жизни борется с депрессией по сравнению с мужчинами. Поэтому специалисты назвали причины, которые разрушают женскую психику.

Во-первых, это перепады гормонов. По мнению ученых, у женщин психика подвергается сильному влиянию гормональных колебаний. До 20 процентов дам в период менопаузы заявляют о приступах депрессии в связи с сокращением уровня эстрогена.

Врачи, специализирующиеся на лечении менопаузы, рассказали, что после прекращения менструаций в организме происходит падение уровня гормонов, которые повышают настроение.

Сезонная депрессия в четыре раза чаще встречается у дам зимой, чем у мужчин. Связано с дефицитом света, способствующего выработке гормона серотонина, уровень которого у женщины изначально ниже.

Бессонницей женщины страдают на 40% чаще страдают, чем мужчины. На это влияют гормоны. Проблемы со сном разрушают женскую психику.

Воспаление. Женщины больше подвержена воспалению мозга, чем мужчина. Из-за этого они более подвержены депрессии и деменции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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