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Ольга Бузова забыла слова собственной песни на шоу Comedy Club

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Ольга Бузова забыла слова собственной песни на шоу Comedy Club
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Фото из открытых источников

Поющая телеведущая Ольга Бузова приняла участие в конкурсе караоке-баттл на телешоу Comedy Club в пятницу в суботту вечером, 31 декабря. Однако артистка не смогла исполнить свою композицию, поскольку забыла слова песни.

В Новогоднюю ночь в программу Comedy Club традиционно пригласили звездных артистов для участия в  караоке-баттле. Одной из знаменитых участниц стала Оля Бузова. Во время этого конкурса исполнительница должна была пройти по гвоздям. Но при этом исполнять свой хит «Танцуй под Бузову». Однако от боли певица начала кричать.

«Сначала! Я забыла слова!».

После этого телеведущая призналась, что обычно ей включают хиты вместе со словами, а она оказалась не готова. Откровение исполнительницы развеселило публику и зал начал аплодировать.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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