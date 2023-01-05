Отоларинголог Жиляева рекомендовала лечить насморк промыванием полости носа

Насморк частое явление, особенно в сезон простуд. По словам известного врача-оториноларинголога «СМ-Клиники» Раи Жиляеой, чаще ринит вызывается воспалением слизистой носа. Первыми симптомами заболевания являются затруднение дыхания, чиханье, сильная заложенность. После появляются выделения из носа, которые без лечения могут перейти в слизисто-гнойные или гнойные.

Лечение ринита надо начинать после появления первых симптомов. Как говорит врач, лучшим средством для этого станут сосудосуживающие препараты, а также раствор морской воды, которым промывают полость носа.

Но если симптомы не проходят 5-7 дней, наблюдаются головные боли, повышение температуры, то стоит немедленно обратиться к доктору, поскольку это может говорить о развитии бактериальной инфекции.

Если отоларинголог подтвердит бактериальную инфекцию, то больному выпишут антибактериальный препарат системного действия.