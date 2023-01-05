Певец Влад Соколовский экстренно госпитализирован в больницу Москвы с подозрением на аппендицит

Владу Соколовскому не удалось провести весело новогодние каникулы в кругу родных и близких. 4 января 2023 года певца экстренно госпитализировали в одну из больниц с подозрением на аппендицит.

Ранее сообщалось, что артиста несколько дней мучили сильные боли. Когда все попытки самостоятельно снять болевые ощущения не увенчались успехом, Влад решил обратится к медикам. Исполнитель признался, что «терпеть это дальше не вариант».

Позже он рассказала о «жесткой» ночке. В итоге музыканта прооперировали. Едва оправившись от наркоза, певец вышел на связь с поклонниками. Артист вспомнил, что всего в 2022 году у него было 4 подобных приступа, но сейчас он безумно рад, что эта эпопея наконец-то закончилась.

Стоит добавить, что проблемы со здоровьем у исполнителя возникли перед выступлением. Концерт планировался в ночь с 4 на 5 января.