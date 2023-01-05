Артистка Рита Дакота впервые решилась на операцию по увеличению губ

Рита Дакота призналась, что впервые увеличила губы. Результат операции она показала поклонникам на видео.

Певица в личном блоге призналась, что не попала к тому мастеру, к которому хотела, однако не стала отказываться от запланированной процедуры.

«Никогда в жизни не увеличивала губы, мне повезло, мои от природы. Но с возрастом, особенно после родов, верхняя губа с одной стороны стала тоньше, чем с другой. Я нашла мастера, которая офигенно убирает эту асимметрию. Именно не делает вареники, а аккуратно работает с формой. Перед выездом я увидела, что они меня записали к совсем другому мастеру. Я должна была отказаться: «Нет, к вам не пойду», —однако мне стало неловко. В праздники нашлось окошко, мастер приехала еще до открытия клиники, а менеджер заверила, что девушка работает в той же технике», — посетовала Рита.

В итоге Дакота осталась недовольна результатом. Теперь певица ищет способ, как вернуть губы в первоначальный вид.