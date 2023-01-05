Появились фотографии тяжелобольного и похудевшего 77-летнего артиста РФ Юрия Антонова

Российский и советский музыкант Юрий Антонов в последнее время сильно похудел и осунулся. На новых фотографиях, которые появились в Сети, 77-летний тяжелобольной артист РФ выглядит очень уставшим. У него увеличились мешки под глазами, да и в целом взгляд выражает уныние.

Ранее стало известно, что Юрий Михайлович, много лет страдающий от сильных болей в суставах, ездил на лечение в Европу. В Австрии музыканту сделали операцию по замене коленного сустава из-за разрыва мениска. После пройденного курса реабилитации и обращения к китайским знахарям он вернулся в Москву.

В конце года Антонов посетил несколько светских мероприятий. Однако боли еще беспокоят артиста, из-за чего он много отдыхает и редко покидает загородный дом.

Напомним, Антонов был три раза женат. Дочь Людмила сейчас проживает во Франции. 26-летний сын Михаил живет в Москве.