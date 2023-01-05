Проживающая в США актриса Елена Соловей прокомментировала слова Пугачевой о Михалкове

Известная советская, российская, американская актриса Елена Соловей, которая проживает в США, не остался в стороне от комментария Аллы Борисовной Пугачевой в адрес кинорежиссера Никиты Михалкова. Напомним, что Примадонна российской эстрады решила дать ответ Михалкову, который неоднократно ее критиковал. 73-летняя певица разместила эпизод из киноленты «Раба любви», где Елена Соловей обращается к врагам.

«Прекрасный фильм, и прекрасный режиссер. Куда исчез прекрасный человек Никита Михалков?», — подписала тогда видеоролик Пугачева.

75-летняя Соловей в беседе отметила, что эту ленту она не раз пересматривала. Актриса недоумевает, куда делась любовь в этот мире.