Садальский предложил взломать квартиру пропавшей актрисы сериала «Сваты» Татьяны Кравченко

Звезда популярного телевизионного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко бесследно пропала. Она впервые не приехала на свой спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Санкт-Петербург, где должна была сыграть главную роль.

Актриса не отвечает на звонки и ни с кем не выходит на связь. Тревогу забил коллега Татьяны по цеху - Станислав Садальский. Он всерьез обеспокоен таким поведением Кравченко. Артист даже предложил взломать квартиру звезды театра и кино.

«От предложения взломать дверь квартиры отказались, ситуацию это итак не спасло бы. Самолеты из Москвы в Петербург так быстро не летают», — написал Садальский в своем Telegram-канале.

Заметим, что организаторы спектакля выкрутились. На роль Татьяны они срочно вызвали Зою Бурляк. Пока неясно, что на самом деле произошло со знаменитостью.