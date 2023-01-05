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Садальский предложил взломать квартиру пропавшей актрисы сериала «Сваты» Татьяны Кравченко

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Садальский предложил взломать квартиру пропавшей актрисы сериала «Сваты» Татьяны Кравченко
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Фото из открытых источников

Звезда популярного телевизионного сериала «Сваты» Татьяна Кравченко бесследно пропала. Она впервые не приехала на свой спектакль «Гвоздь сезона, или Все билеты проданы» в Санкт-Петербург, где должна была сыграть главную роль.

Актриса не отвечает на звонки и ни с кем не выходит на связь. Тревогу забил коллега Татьяны по цеху - Станислав Садальский. Он всерьез обеспокоен таким поведением Кравченко. Артист даже предложил взломать квартиру звезды театра и кино.

«От предложения взломать дверь квартиры отказались, ситуацию это итак не спасло бы. Самолеты из Москвы в Петербург так быстро не летают», — написал Садальский в своем Telegram-канале.

Заметим, что организаторы спектакля выкрутились. На роль Татьяны они срочно вызвали Зою Бурляк. Пока неясно, что на самом деле произошло со знаменитостью.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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