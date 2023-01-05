Снятый с эфиров новогодний спектакль с Иваном Ургантом удалили с YouTube-канала Харламова

Телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» удалили с YouTube-канала Гарика Харламова. Об этом в своем Telegram-канале написала критик Арина Бородина.

При попытке открыть ссылку всплыло уведомление, что видео недоступно. Причина - жалоба на нарушение авторских прав от пользователей Group-IB.

«Сегодня утром спектакля нет по ссылке там, где вчера было несколько тысяч просмотров. Я вчера специально повесила одну из ссылок, однако вычищают все», — отметила критик.

Отметим, «Происшествие в стране Мульти-Пульти» рассказывает о приключениях персонажей из советских мультфильмов и фильмов. В нем приняли участие Александр Петров, Данила Козловский, Сергей Бурунов, Ксения Раппопорт, Екатерина Варнава, а также Алексей Серебряков, Александр Гудков и Иван Ургант.

Шоу удалили с платформы Kion 31 декабря без указания причины. На канале Харламова видеоролик набрал более 800 тысяч просмотров.



