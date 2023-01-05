Солистка муздрамы ДНР Кристина Древаль осталась довольна новогодним телеэфиром

Российские каналы в новогоднюю ночь показали многомиллионной аудитории участников СВО, военкоров и деятелей культуры из Донбасса. Именно Древаль стала одной из участниц телеэфира. Она - солистка Донецкого музыкально-драматического театра им. М.М. Бровуна.

По словам Кристины, сейчас отечественное телевидение стало другим, что отразилось как на семантике так и на стилистике. Певица призналась, что попала в сказку в Кремле, а праздничное действо ее ошарашило. Было все очень неожиданно, но приятно. Она увиделась с хорошими людьми, героями ДНР и РФ.