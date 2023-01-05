StarHit: Коллеги бьют тревогу из-за пропажи звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко

4 января 2023 года звезда сериала «Сваты» должна была появится на запланированном спектакле в Питере, но актриса не явилась в театр. По слухам, ее состояние ухудшилось после смерти Руслана Хасбулатова, председателя Верховного Совета РСФСР. В постановке артистку заменила другая актриса Зоя Буряк.

Пока Кравченко ни с кем не выходит на связь, ее коллеги бьют тревогу. Партнер по сцене Стас Садальский, к примеру, предложил пойти на крайний шаг — ворваться в квартиру 69-летней Татьяны Эдуардовной. Также он нелестно высказался о знаменитости, назвав ее безответственным человеком, который подвел зрителей и команду.