StarHit: Певица Анна Седокова заявила об интимной жизни звездной пары Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Анна Седокова без стеснения говорит о сексе. И если зачастую артистка рассказывает о своей интимной жизни, то на этот раз раскрыла личные тайны Ляйсан Утяшевой и Павла Воли.

Несколько месяцев назад Седокова призналась, что она может заниматься сексом и по два часа. «У нас это не длится 15 минут. Иногда я хотела бы, чтобы длился 15 минут, однако мой супруг ненасытный. Правда! Иногда я даже хочу поменьше», — говорила певица.

На днях Анна снова затронула интимную тему. Она заявила, что их с мужем половой акт растягивался на несколько суток.

«Мы занимаемся не каждый день сексом, может через день, почему это всех так волнует? Как-то закрылись и занимались сексом 2 дня! Ляйсан Утяшеву это не удивит, поскольку про Волю ходят слухи. Все знают, кто такой Паша!» — сказала 40-летняя исполнительница в шоу «Женский форум» на Ютуб.

Затем экс-солистка ВИАГры обратилась к ведущим и зрителям.

«Вы разве не знаете, кто такой Воля? Вы еще маленькие. Вы, наверняка, шутите про молодых, у кого большой?»